Letta: 'La Germania ci ha mostrato che dalla crisi si esce con la Sinistra' (Di lunedì 27 settembre 2021) 'Ora abbiamo la prove che ho sempre pensato e che è una delle ragioni fondamentali che mi hanno spinto a tornare e assumere la guida del Partito democratico: dalla pandemia si esce a Sinistra'. Enrico ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 settembre 2021) 'Ora abbiamo la prove che ho sempre pensato e che è una delle ragioni fondamentali che mi hanno spinto a tornare e assumere la guida del Partito democratico:pandemia si'. Enrico ...

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni Germania, Letta: “Dalla pandemia si esce a sinistra”. Salvini: “Unire il centrodestra in Ue”. Di Maio: “Sc… - cavetibi : RT @danieledv79: Per chi dice che in Germania avrebbe vinto la sx, faccio notare che la Linke non ha superato il 5%. Letta che dice che i l… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Elezioni Germania, Letta: “Dalla pandemia si esce a sinistra”. Salvini: “Unire il centrodestra in Ue”. Di Maio: “Sconf… - g_de_dionigi : elezioni in #germania: che il partito di #letta succede alla #merkel è già stato detto? - Cappellin_R : @riotta @LaStampa @Aandreamalaguti @matteosalvinimi Dalla Germania lezioni per l’Italia. Se la destra perde persino… -