Letta esulta troppo presto per il voto tedesco | dalla pandemia si esce a sinistra Ma ha fatto male i conti

Enrico Letta commenta il voto in Germania ed esulta un po' troppo per il vantaggio dell'Spd (di soli due punti sulla Cdu) come se fosse in atto davvero una "svolta" storica che preannuncia il sapore della vittoria per tutte le sinistre europee. "Ora – dice Letta – abbiamo la prova che di ciò che ho sempre pensato e che è una delle ragioni fondamentali che mi hanno spinto a tornare e assumere la guida del Partito democratico: dalla pandemia si esce a sinistra". Intanto l'Italia ne sta uscendo, se così sarà davvero come tutti ci auguriamo, con un governo di coalizione che comprende anche il centrodestra ma il punto è un altro. L'entusiasmo di Enrico Letta si scontra proprio però con la grande delusione della ...

