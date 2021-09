Letta: 'Da crisi si esce a sinistra'. Salvini: 'Ora urgente unire Cdx in Italia e Europa' (Di lunedì 27 settembre 2021) Al risultato tedesco guarda l'Europa e la politica Italiana con sfaccettature differenti. Per Pd e M5s, inoltre, il premier Draghi deve avere un ruolo decisivo nei nuovi equilibri europei Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 settembre 2021) Al risultato tedesco guarda l'e la politicana con sfaccettature differenti. Per Pd e M5s, inoltre, il premier Draghi deve avere un ruolo decisivo nei nuovi equilibri europei

Advertising

HuffPostItalia : Enrico Letta: 'Dalla crisi si esce a sinistra. È la lezione tedesca' - eziomauro : Letta: “La lezione tedesca: dalla crisi si esce a sinistra .Anche in Italia si può vincere” - PinascoDanilo : RT @MaleficoRojo: #Letta: Dalla crisi si esce a sinistra. E' la lezione tedesca. Strano che non abbia aggiunto e ora dialogo con il #M5S b… - NemNemecsek : RT @ottogattotto: #Letta: “La lezione tedesca: dalla crisi si esce a sinistra. 'Dalla sinistra', visto che non sono rappresentati nel Bunde… - MIBrutus : RT @FrittittaD: Letta dice che dalla crisi si esce a sinistra. Come sempre ha capito poco. L’SPD esce rafforzata dopo il governo con la CDU… -