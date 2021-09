L’Eredità 27 settembre 2021 | inizio sfortunato per la campionessa Paola

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 27 settembre 2021) Oggi, lunedì 27, è andata in onda la prima puntata de, quiz show condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Una ripartenza, quella del programma di oggi, che ha visto come concorrente, diventata la primadi stagione arrivando alla Ghigliottina con un montepremi molto alto, che ha visto dimmezzare fino a 32.500 euro.si è trovata davanti cinque parole indizio per indovinare la parola finale e sono le seguenti: Capacità Avere Affari Vita Distanza Una volta scaduto il tempo, laha tentato con la parola “fiuto” come risposta, ma ironizzando con Flavio Insinna, ha affermato che da uno a 10 era convinta non più di 4 che fosse quella giusta. Infatti, la parola esatta scelta dagli autori si è rivelata “relazione”. Dunque ...