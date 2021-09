Lego donerà 126 milioni di euro per le famiglie colpite dalla pandemia nel mondo (Di lunedì 27 settembre 2021) Metà andrà all'Unicef, il resto sarà usato da altre associazioni partner di Lego Foundation Lego Foundation donerà 126 milioni di euro per sostenere le famiglie e i bambini colpiti dalla pandemia di Covid 19 e dai suoi effetti secondari - economici, educativi, psicologici. L'annuncio è stato dato per la prima volta il 25 settembre per il Global Citizen … Leggi su it.mashable (Di lunedì 27 settembre 2021) Metà andrà all'Unicef, il resto sarà usato da altre associazioni partner diFoundationFoundation126diper sostenere lee i bambini colpitidi Covid 19 e dai suoi effetti secondari - economici, educativi, psicologici. L'annuncio è stato dato per la prima volta il 25 settembre per il Global Citizen …

Advertising

shakazamba : #Pandemia #Article Lego donerà 126 milioni di euro per le famiglie colpite dalla pandemia nel mondo - zazoomblog : Lego donerà 126 milioni di euro per le famiglie colpite dalla pandemia nel mondo - #donerà #milioni #famiglie… - MashableItalia : Lego donerà 126 milioni di euro per le famiglie colpite dalla pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Lego donerà I migliori gadget per un vero fan Nintendo | Giugno 2021 ... la sua confortante luce soffusa donerà a qualunque ambiente un aspetto pacifico e spensierato, ... Biscotti non inclusi " Clicca qui per acquistare il vaso per biscotti di DK I Lego Mario e Luigi Ormai ...

I migliori gadget per un vero fan Nintendo | Giugno 2021 ... la sua confortante luce soffusa donerà a qualunque ambiente un aspetto pacifico e spensierato, ... Biscotti non inclusi " Clicca qui per acquistare il vaso per biscotti di DK I Lego Mario e Luigi Ormai ...

Lego donerà 126 milioni di euro per le famiglie colpite dalla pandemia nel mondo Mashable Italia ... la sua confortante luce soffusaa qualunque ambiente un aspetto pacifico e spensierato, ... Biscotti non inclusi " Clicca qui per acquistare il vaso per biscotti di DK IMario e Luigi Ormai ...... la sua confortante luce soffusaa qualunque ambiente un aspetto pacifico e spensierato, ... Biscotti non inclusi " Clicca qui per acquistare il vaso per biscotti di DK IMario e Luigi Ormai ...