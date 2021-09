Leggera crescita delle terapie intensive e altri 45 morti per Covid (Di lunedì 27 settembre 2021) Continua la discesa dei casi giornalieri nel nostro Paese. In Italia ci sono 1.772 nuovi casi di coronavirus a fronte di 124.077 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 settembre 2021) Continua la discesa dei casi giornalieri nel nostro Paese. In Italia ci sono 1.772 nuovi casi di coronavirus a fronte di 124.077 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato ...

Advertising

emiliapost_ : #GruppoMontenegro: La top Champion del settore food&beverage chiude l’anno nero del canale horeca con un #fatturato… - VeneziePost : #GruppoMontenegro: La top Champion del settore food&beverage chiude l’anno nero del canale horeca con un #fatturato… - globalistIT : I dati del ministero della Salute #dati #covid #italia - LombardiaPost : La top Champion del settore #food&beverage chiude l’anno nero del canale #horeca con un #fatturato in leggera… - alexdelf : Nuova collaborazione con @LeggeraCloud , nuovo sito web in fort crescita sul calcio e non solo. Prima della giornat… -