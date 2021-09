Legacoop | risparmio da lookdown e incentivi fiscali spingono gli investimenti in edilizia residenziale

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Lo smobilizzo dell’enorme mole di risparmi accumulati durante il periodo del lockdown non ha interessato solo i consumi, ma si è riversato anche sul mercato immobiliare, determinando, dopo anni di stallo, una ripresa degliinche nell’estate del 2020 hanno messo a segno un +42%, determinando un aumento dei prezzi delle nuove abitazioni del 6,4% a inizio 2021 rispetto allo stesso periodo del 2015 (e ai massimi dal 2012).Una salita costante visibile fino al secondo trimestre del 2021 -e destinata, prevedibilmente, a perdurare fino alla fine del 2023- verosimilmente frutto di soli fattori temporanei, tra i quali giocano un ruolo chiave glistatali, che non dovrebbero dare luogo ad una crescita di prezzi duratura o a squilibri nel settore immobiliare. È quanto ...

Aveva un senso fortissimo della cooperazione e della giustizia sociale", ricorda tra le lacrime la presidente di Legacoop Bologna, Rita Ghedini. Della cooperazione Turrini era capace anche di leggere ..