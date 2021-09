Lega: Toti, 'garantisti con tutti e quindi anche con Morisi' (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - “Non si può essere garantisti a correnti alterne. Per me è doveroso esserlo sempre e lo sono anche oggi per Luca Morisi, che riterrò innocente fino all'ultimo grado di giudizio. Mentre vedo il web e certa politica puntare il dito e condannare, usando esattamente quello stesso stile e linguaggio per cui si indignano". Lo scrive su Facebook l il cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti. "La politica che piace a noi, invece, mette il rispetto della persona davanti a tutto, senza doppia morale e doppiopesismo. Infierire oggi su Morisi -conclude Toti- non rappresenta minimamente questo”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - “Non si può esserea correnti alterne. Per me è doveroso esserlo sempre e lo sonooggi per Luca, che riterrò innocente fino all'ultimo grado di giudizio. Mentre vedo il web e certa politica puntare il dito e condannare, usando esattamente quello stesso stile e linguaggio per cui si indignano". Lo scrive su Facebook l il cofondatore di Coraggio Italia Giovanni. "La politica che piace a noi, invece, mette il rispetto della persona davanti a tutto, senza doppia morale e doppiopesismo. Infierire oggi su-conclude- non rappresenta minimamente questo”.

