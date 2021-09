**Lega: Renzi, 'non faremo a Morisi quello che la 'Bestia' ha fatto a noi'** (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Luca Morisi è il padre della Bestia, la struttura social di Matteo Salvini e della Lega. Lui è stato il cervello ideatore di tutte le aggressioni personali contro di me e contro di noi nella scorsa legislatura. Gli attacchi sono spesso stati carichi di odio in modo similare a quelli dei Cinque Stelle: non a caso, l'alleanza giallo verde, prima che a Palazzo Chigi, è nata sui social. Contro di noi". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Oggi Morisi è in difficoltà per vicende private e giudiziarie, si è dimesso dalla dirigenza della Lega e ha chiesto rispetto per le proprie questioni personali. Invito tutti a mostrarsi per quello che siamo: diversi da chi sparge odio sui social. Non faremo a Morisi quello che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Lucaè il padre della, la struttura social di Matteo Salvini e della Lega. Lui è stato il cervello ideatore di tutte le aggressioni personali contro di me e contro di noi nella scorsa legislatura. Gli attacchi sono spesso stati carichi di odio in modo similare a quelli dei Cinque Stelle: non a caso, l'alleanza giallo verde, prima che a Palazzo Chigi, è nata sui social. Contro di noi". Lo scrive Matteonella enews. "Oggiè in difficoltà per vicende private e giudiziarie, si è dimesso dalla dirigenza della Lega e ha chiesto rispetto per le proprie questioni personali. Invito tutti a mostrarsi perche siamo: diversi da chi sparge odio sui social. Nonche la ...

Advertising

TV7Benevento : **Lega: Renzi, 'non faremo a Morisi quello che la 'Bestia' ha fatto a noi'**... - NascHome : RT @cettinanicotina: Intervista di Renzi a Repubblica. Che diavolone! Duro con Bonomi e si scolla la bollatura di asservito a Confindustria… - drsmoda : RT @MinutemanItaly: Importanti considerazioni: - PD non vuole Draghi al Quirinale. Gli sbarrano strada con Mattarella - Lega di Giorgetti s… - IacobellisT : RT @MinutemanItaly: Importanti considerazioni: - PD non vuole Draghi al Quirinale. Gli sbarrano strada con Mattarella - Lega di Giorgetti s… - Patriam20 : @Elfoscuro2 @mcamillo54 @matteosalvinimi PS. Quello che ha fatto Renzi lo potrebbe fare oggi la lega, non si tratta… -