Le scuole cercano insegnanti | buone notizie Docenti it

(Di lunedì 27 settembre 2021) Non solo le nomine da GPS sono quasi al termine, ma c’è una notizia ancor più ghiotta. Ci sono infatti ottimeper tutti i supplenti in attesa di chiamata dalle. Qual è la notizia migliore che possa ricevere un docente che aspetta la convocazione? Cattedre e posti che continuano a liberarsi. Posti assegnati L'articolo .

Advertising

LoSlowpoke : @kittesencul Proprio xché ci mandano i/le 'meno meritevoli', son trattate da scuole di serie B, dove i/le prof cerc… - fabio_platini : @GiovaQuez Stamattina l'assessore @ProfLopalco intervistato da @simonespetia diceva che i test salivari che stanno… - infoitinterno : Le scuole cercano insegnanti, buone notizie. - ProDocente : Le scuole cercano insegnanti, buone notizie. - zazoomblog : Le scuole cercano insegnanti buone notizie. -

Ultime Notizie dalla rete : scuole cercano

Orizzonte Scuola

Come dirigenti, speriamo in una grande collaborazione da parte delle famiglie, visto che le Ausl e ledi affrontare la pandemia con strumenti efficienti, per uscirne il prima possibile ...... da seguire insieme a figli troppo piccoli per auto gestirsi, mentre al contempodi ... Sono arrivati a un tale livello di stress che, appena lehanno riaperto, hanno scaricato sugli ...Se è vero, come ha detto con una certa diffidenza Landini, che bisogna guardare ai contenuti. Tempo di lettura 3 Minuti. Non gli è bastato proclamare di aderire al patto con Confindustria che “metta a ...Si è concluso all'insegna della riflessione il Festival della Legalità - Collegamenti, che si è svolto nell'arco di cinque giorni a Canicattì, la città dei giudici Rosario Livatino e Antonino Saetta.