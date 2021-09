Le nuove regole per le perquisizioni in carcere: la stretta dopo le violenze di Santa Maria Capua Vetere che non piace al sindacato delle guardie (Di lunedì 27 settembre 2021) dopo gli episodi di violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria introdurrà nuove regole sulle perquisizioni dentro gli istituti penitenziari. La circolare è stata accolta con non poche perplessità da parte del sindacato della polizia penitenziaria Osapp che per questo ha protestato, chiedendone il ritiro o almeno la revisione. Con le nuove regole si «inibirebbe del tutto la possibilità di effettuare efficacemente le perquisizioni in ambito penitenziario», anche per «la gravosità degli atti» richiesti, scrive il segretario Leo Beneduci in una lettera indirizzata alla ministra della Giustizia Marta Cartabia, al ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021)gli episodi di violenza neldi, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria introdurràsulledentro gli istituti penitenziari. La circolare è stata accolta con non poche perplessità da parte deldella polizia penitenziaria Osapp che per questo ha protestato, chiedendone il ritiro o almeno la revisione. Con lesi «inibirebbe del tutto la possibilità di effettuare efficacemente lein ambito penitenziario», anche per «la gravosità degli atti» richiesti, scrive il segretario Leo Beneduci in una lettera indirizzata alla ministra della Giustizia Marta Cartabia, al ...

Advertising

renatobrunetta : Dal 15 ottobre la regola per tutti sarà la presenza, in sicurezza. Ci saranno delle fasce orarie più elastiche per… - FedercasseBCC : ?? #30settembre ? 17:30 ?? Roma La presentazione del libro ?? di R. Masera “Per una vera proporzionalità nella rego… - costantecarlo : @CampanaMirko Le nuove regole di condominio non possono vietare i cani se non disturbano - Miti_Vigliero : RT @paoloigna1: Brexit, l’imprenditrice italiana a Londra: “Le nuove regole escludono i lavoratori di cui c’è bisogno per ripartire. Imposs… - paoloigna1 : Brexit, l’imprenditrice italiana a Londra: “Le nuove regole escludono i lavoratori di cui c’è bisogno per ripartire… -