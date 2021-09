Le batterie a stato solido vivono più a lungo e si ricaricano più velocemente

Leggi su wired

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Foto: Pixabay)L’auspicata diffusione a tappeto delle auto elettriche nei prossimi decenni passerà necessariamente dapiù durature e più veloci da ricaricare. Tra le soluzioni più promettenti c’è l’utilizzo di un anodo completamente in silicio applicato a, che aumenterebbe in modo considerevole la densità, allungando la vita operativa e accelerando i rabbocchi. Le ultime sperimentazioni arrivano dall’Università della California a San Diego in collaborazione con Lg Energy per sostituire l’attuale grafite con il silicio, un materiale che può garantire una densità fino a dieci volte superiore, e gli elettroliti liquidi con quelli solidi a base di solfuro. Una combinazione che risolverebbe in un sol colpo due problemi. Le...