Lazio Women | zero punti nelle prime quattro partite | la panchina di Carolina Morace già a rischio

zero punti e ultimo posto in classifica per la Lazio Women guidata da Carolina Morace. Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura della nota ex calciatrice alla guida delle biancocelesti, visto che fin qui sono arrivate solo sconfitte, l'ultima delle quali addirittura per 6-1 contro la Fiorentina. La società non ha al momento deciso di cambiare guida tecnica, ma sicuramente c'è malcontento per la partenza pessima nel campionato di Serie A femminile. La sensazione è quella di una fiducia a termine.

