Lazio-Roma, il gestaccio di Zaniolo dopo il Derby | video (Di lunedì 27 settembre 2021) L'attaccante giallorosso Nicolò Zaniolo, alla fine del Derby di ieri sera, ha reagito in modo scomposto agli sfottò dei tifosi laziali. La scena è stata immortalata in un video e postato sui social da Anna Falchi, che sedeva con la figlia in Tribuna Montemario. In poche ore il filmato è diventato virale e adesso per quel gestaccio il pupillo di Mourinho rischia addirittura la squalifica. Guarda tutti i video Calcio, prima categoria Piemonte: allenatore prende a pugni l'arbitro video Nel corso del secondo tempo della partita di Prima Categoria Piemonte tra ...Marsiglia - Angers, rissa tra tifosi dopo lo 0-0 video dopo i disordini avvenuti nel corso di Nizza-Marsiglia e Lens-Lille, arriva il ...Calcio, la rabbia di ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 settembre 2021) L'attaccante giallorosso Nicolò, alla fine deldi ieri sera, ha reagito in modo scomposto agli sfottò dei tifosi laziali. La scena è stata immortalata in une postato sui social da Anna Falchi, che sedeva con la figlia in Tribuna Montemario. In poche ore il filmato è diventato virale e adesso per quelil pupillo di Mourinho rischia addirittura la squalifica. Guarda tutti iCalcio, prima categoria Piemonte: allenatore prende a pugni l'arbitroNel corso del secondo tempo della partita di Prima Categoria Piemonte tra ...Marsiglia - Angers, rissa tra tifosilo 0-0i disordini avvenuti nel corso di Nizza-Marsiglia e Lens-Lille, arriva il ...Calcio, la rabbia di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : No Green pass a Roma, sul palco sale una poliziotta: scatta l'azione disciplinare #roma - btsportfootball : Lazio win the Derby della Capitale! ?? Maurizio Sarri's Lazio best José Mourinho's Roma in a spectacular match in R… - lequipe : La Lazio Rome domine l'AS Roma dans le derby - occhio_notizie : Brutto gesto di Zaniolo contro i tifosi della Lazio. Per lui quasi sicuramente multa e forse squalifica. #Zaniolo - liidsss : RT @mempispillo: Facciamo saltare il Twitter romanista mostrando #Guida che spiega ad El Shaarawy che “apparte che non era fallo era fuorig… -