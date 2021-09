Lazio-Roma, il gestaccio di Zaniolo ai tifosi biancocelesti alla fine del Derby – VIDEO (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – I gestacci di Nicoló Zaniolo diventano virali. Il giocatore della Roma, dopo il Derby perso 3-2 contro la Lazio, uscendo dal campo risponde a provocazioni e insulti. I gesti del giallorosso, immortalati nei VIDEO che circolano sui social, diventano virali. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma) L’uscita di #Zaniolo dal campo. Messaggio ai tifosi laziali. #ASRoma #LzioRoma pic.twitter.com/NBpfaLAxWL — Retesport 104.2fm (@ReteSport) September 26, 2021 Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021)– I gestacci di Nicolódiventano virali. Il giocatore della, dopo ilperso 3-2 contro la, uscendo dal campo risponde a provocazioni e insulti. I gesti del giallorosso, immortalati neiche circolano sui social, diventano virali. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialAS) L’uscita di #dal campo. Messaggio ailaziali. #AS#Lziopic.twitter.com/NBpfaLAxWL — Retesport 104.2fm (@ReteSport) September 26, 2021

Advertising

MediasetTgcom24 : No Green pass a Roma, sul palco sale una poliziotta: scatta l'azione disciplinare #roma - btsportfootball : Lazio win the Derby della Capitale! ?? Maurizio Sarri's Lazio best José Mourinho's Roma in a spectacular match in R… - lequipe : La Lazio Rome domine l'AS Roma dans le derby - LazionewsEu : - Daniele64181695 : @effetronky @tommasobenocci @RuggMarzia @robertachellini @AngeloMellone @paoloigna1 @nenazucar @SSLazioOrg… -