Lazio-Roma 3 a 2, il gestaccio di Zaniolo rivolto ai tifosi biancocelesti. Il romanista pizzicato alla fine del derby (Di lunedì 27 settembre 2021) La Roma perde il derby e Nicolò Zaniolo non la prende benissimo. Uscendo dal campo il giovanissimo calciatore Romanista risponde con un gestaccio agli sfottò dei tifosi biancocelesti, rivolgendosi al pubblico avversario portandosi vistosamente la mano all’altezza dei genitali L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Laperde ile Nicolònon la prende benissimo. Uscendo dal campo il giovanissimo calciatorenista risponde con unagli sfottò dei, rivolgendosi al pubblico avversario portandosi vistosamente la mano all’altezza dei genitali L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

MediasetTgcom24 : No Green pass a Roma, sul palco sale una poliziotta: scatta l'azione disciplinare #roma - btsportfootball : Lazio win the Derby della Capitale! ?? Maurizio Sarri's Lazio best José Mourinho's Roma in a spectacular match in R… - lequipe : La Lazio Rome domine l'AS Roma dans le derby - SirEben14 : RT @Sports_Pack1: ??Maurizio Sarri holds live EAGLE aloft to celebrate Lazio derby win over Jose Mourinho’s bitter rivals Roma - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente- Raccordo Anulare ??????Rallentamenti tra Romanina e Anagnina>Interna #Luceverde #Lazio -