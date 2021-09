Lavoro | nuovo incontro Draghi-sindacati Landini | Fissiamo calendario per confronto vero

(Di lunedì 27 settembre 2021) "Il Patto non si fa solo trae Confindustria, bisogna coinvolgere tutto il sistema produttivo e occorre che l'esecutivo sia garante di un processo di riforme" spiega il leader della Cgil. Salario minimo? "Rischiamo di ridurre lo spazio contrattuale" dice Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil. Rincara la dose il leader della Cisl, Luigi Sbarra: "Peggiorerebbe la qualità della vita di milioni di lavoratori"

