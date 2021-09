Lavoro, il salario minimo divide maggioranza e sindacati (Di lunedì 27 settembre 2021) Il salario minimo spacca la maggioranza e i sindacati. La questione – tra le principali sul tavolo del confronto di oggi pomeriggio a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e le parti sociali – vede, da una parte, l’asse M5S-Pd-Leu, con la sponda della Cgil, favorevole a un aumento delle retribuzioni; dall’altra Confindustria, Cisl e la destra che, fortemente contrari alla misura, rimarcano la linea secondo la quale il salario minimo va definito nei contratti e non per legge. Secondo le stime del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico una soglia legale a 9 euro lordi comporterebbe aumenti retributivi per quattro milioni di lavoratori. Una proposta che ricalca quella già presentata (ma poi non andata in porto) dall’ex ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. “È ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilspacca lae i. La questione – tra le principali sul tavolo del confronto di oggi pomeriggio a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e le parti sociali – vede, da una parte, l’asse M5S-Pd-Leu, con la sponda della Cgil, favorevole a un aumento delle retribuzioni; dall’altra Confindustria, Cisl e la destra che, fortemente contrari alla misura, rimarcano la linea secondo la quale ilva definito nei contratti e non per legge. Secondo le stime del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico una soglia legale a 9 euro lordi comporterebbe aumenti retributivi per quattro milioni di lavoratori. Una proposta che ricalca quella già presentata (ma poi non andata in porto) dall’ex ministra del, Nunzia Catalfo. “È ...

Advertising

Mov5Stelle : Tutto il mondo, in questo momento, sta parlando di transizione ecologica e di temi sociali come il salario minimo,… - GiuseppeConteIT : In sei mesi oltre mezzo milione di cittadini ha firmato un contratto di lavoro grazie a “Decontribuzione Sud”, che… - BentivogliMarco : Bisogna riaprire la discussione sul lavoro nero e il lavoro povero e non confonderli. Un mio intervento su… - __Towanda : RT @Fornario: Draghi: il salario minimo non è una priorità per i lavoratori italiani perché c’è già nei 21 paesi europei dove gli italiani… - ilgiornale : M5s e Pd spingono per una base alla retribuzione oraria, che non è nell'agenda di governo. Giacomoni: 'Aiuta il lav… -