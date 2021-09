Lavoro: Cida, incontri governo-parti sociali servano a riforme e obiettivi del Pnrr (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Labitalia) - "L'incontro odierno a Palazzo Chigi deve rappresentare un momento di cesura con il passato: dalla fase emergenziale a quella della programmazione degli interventi finalizzati agli obiettivi del Pnrr, con attenzione particolare alle riforme; dagli incontri occasionali del governo con le parti sociali, ad una visione concertativa del dialogo con i corpi intermedi rappresentativi per condividere la ‘visione' di un Paese post-pandemia, proiettato verso crescita e sviluppo. Questa è la premessa per costruire quel ‘patto per l'Italia' di cui si è parlato all'assemblea di Confindustria”. Lo ha detto Mario Mantovani, presidente di Cida, la confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Labitalia) - "L'incontro odierno a Palazzo Chigi deve rappresentare un momento di cesura con il passato: dalla fase emergenziale a quella della programmazione degli interventi finalizzati aglidel, con attenzionecolare alle; daglioccasionali delcon le, ad una visione concertativa del dialogo con i corpi intermedi rappresentativi per condividere la ‘visione' di un Paese post-pandemia, proiettato verso crescita e sviluppo. Questa è la premessa per costruire quel ‘patto per l'Italia' di cui si è parlato all'assemblea di Confindustria”. Lo ha detto Mario Mantovani, presidente di, la confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, ...

Advertising

CIDAManager : Gli incontri fra #GovernoDraghi e #partisociali devono uscire dalle solite liturgie e concentrarsi sulle cose da f… - RobBeccari : RT @CIDAManager: Se il #lavoro deve essere al centro del ‘patto per l’Italia’, al tavolo di confronto non può mancare la voce dei #Manager… - alucaroni : RT @CIDAManager: Se il #lavoro deve essere al centro del ‘patto per l’Italia’, al tavolo di confronto non può mancare la voce dei #Manager… - Mario_Mantovani : RT @CIDAManager: Se il #lavoro deve essere al centro del ‘patto per l’Italia’, al tavolo di confronto non può mancare la voce dei #Manager… - Trevicana : RT @CIDAManager: Se il #lavoro deve essere al centro del ‘patto per l’Italia’, al tavolo di confronto non può mancare la voce dei #Manager… -