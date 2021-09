Laurea ad honorem a Mancini: riconosciuto valore sociale sport (Di lunedì 27 settembre 2021) Il commissario tecnico della Nazionale di calcio Roberto Mancini ha ricevuto la Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze dello sport dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per mano del Rettore Giorgio Calcagnini. Il ct fresco campione d’Europa ha quindi letto la sua tesi magistrale su ‘Leadership, coesione, spirito di gruppo, clima relazionale: come costruire una team vincente nello sport’. “Voglio esprimere il mio legittimo orgoglio, perchè con questo mio riconoscimento viene confermato il valore dello sport a livello sociale”, ha esordito Mancini nel suo discorso. Nel corso della sua lezione, il ct ha ricordato le grandi capacità di coesione e di relazione che servono ad un allenatore per guidare una squadra di calcio. “L’allenatore oggi ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) Il commissario tecnico della Nazionale di calcio Robertoha ricevuto laMagistrale Honoris Causa in Scienze dellodall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per mano del Rettore Giorgio Calcagnini. Il ct fresco campione d’Europa ha quindi letto la sua tesi magistrale su ‘Leadership, coesione, spirito di gruppo, clima relazionale: come costruire una team vincente nello’. “Voglio esprimere il mio legittimo orgoglio, perchè con questo mio riconoscimento viene confermato ildelloa livello”, ha esorditonel suo discorso. Nel corso della sua lezione, il ct ha ricordato le grandi capacità di coesione e di relazione che servono ad un allenatore per guidare una squadra di calcio. “L’allenatore oggi ...

