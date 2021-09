Laura Ziliani, spuntano nuovi complici nell’omicidio della ex vigilessa. Cosa è stato scoperto (Di lunedì 27 settembre 2021) Continuano a ritmo serrato le indagini intorno alla morte di Laura Ziliani dopo che, nei giorni scorsi, erano scattate le manette per due delle sue tre figlie, Paola e Sara Zani, e il fidanzato della primogenita Mirto Milani. Finora quello che è certo è che Laura Ziliani sia stata stordita con un composto di benzodiazepine – trovato nel suo corpo dagli esperti di Medicina legale – che ha compromesso la sua capacità di difesa, secondo l’ipotesi accusatoria, ma su come sia stata uccisa manca la certezza assoluta. Si fa strada l’ipotesi che Laura Ziliani possa essere stata soffocata, forse con un cuscino, data l’assenza di segni sul collo o altre ferite visibili, ma bisognerà ancora attendere: “Medicina legale sta ancora lavorando”, spiega una fonte all’Adnkronos. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Continuano a ritmo serrato le indagini intorno alla morte didopo che, nei giorni scorsi, erano scattate le manette per due delle sue tre figlie, Paola e Sara Zani, e il fidanzatoprimogenita Mirto Milani. Finora quello che è certo è chesia stata stordita con un composto di benzodiazepine – trovato nel suo corpo dagli esperti di Medicina legale – che ha compromesso la sua capacità di difesa, secondo l’ipotesi accusatoria, ma su come sia stata uccisa manca la certezza assoluta. Si fa strada l’ipotesi chepossa essere stata soffocata, forse con un cuscino, data l’assenza di segni sul collo o altre ferite visibili, ma bisognerà ancora attendere: “Medicina legale sta ancora lavorando”, spiega una fonte all’Adnkronos. ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @mattino5: Caso Laura Ziliani: 'L'omicidio è avvenuto di notte e il corpo è stato conservato altrove in un certo periodo poi spostato ne… - ClarabellaBest : RT @storie_italiane: Laura Ziliani: segreti nei telefonini delle due figlie. Un piano diabolico per ottenere l’eredità? ???????? - Italia_Notizie : «Laura Ziliani soffocata nel sonno»: l’esito dei primi test Tutti i punti da chiarire - infoitinterno : Omicidio Laura Ziliani, corpo della ex vigilessa nascosto per mesi - SLN_Magazine : Laura Ziliani morta soffocata: le ipotesi degli investigatori -