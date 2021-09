Laura Ziliani, a Storie Italiane le intercettazioni tra Mirto e le figlie: 'Fatevi vedere preoccupate' (Di lunedì 27 settembre 2021) A le intercettazioni dell'inchiesta sul delitto di che ha portato all'arresto di tre persone, le figlie Silvia e Paola e il fidanzato di una delle due Mirto. La donna era un ostacolo al raggiungimento ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 settembre 2021) A ledell'inchiesta sul delitto di che ha portato all'arresto di tre persone, leSilvia e Paola e il fidanzato di una delle due. La donna era un ostacolo al raggiungimento ...

Advertising

Corriere : Nel corpo di Laura Ziliani sono state trovate tracce di bromazepam: «Composto idoneo a comprometterne la capacità d… - PiuValliTV : COME E' MORTA E DOVE E' STATO IL CORPO DI LAURA? L'arresto, venerdì mattina, delle due figlie di Laura Ziliani, S… - infoitinterno : «Laura Ziliani drogata e soffocata nel sonno». Il foglio con i lavori che accusa le figlie e il fidanzato - infoitinterno : Laura Ziliani «stordita dai farmaci e soffocata con il cuscino»: così le figlie hanno ucciso l'ex vigilessa - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Omicidio Laura Ziliani, corpo della ex vigilessa nascosto per mesi -