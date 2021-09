Landini | “Salario minimo? Che stipendi siano bassi è sotto gli occhi di tutti | priorità è legge su rappresentanza e stop a contratti pirata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Oggi non se n’è parlato”, “chiedete al governo”. Così Mauriziosul tema del, parlando con i giornalisti al termine dell’incontro con il governo a Palazzo Chigi. Per il numero uno della CGIL, che non si sottrae alle domande de ilfattoquotidiano.it dopo le aperture sul tema degli giorni scorsi ilnon è esattamente la, che invecefissa nel “superamento deie nel dare validità generale aiNazionali di Lavoro”. La prima cosa fare nel mondo del lavoro? Per il segretario “ci sono cose da fare tutte insieme, quindi c’è sia il problema di evitare che vengano licenziate persone che sono coinvolte nei settori in cui si sbloccano i licenziamenti che ...