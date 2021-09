L’A380 Emirates torna sulla rotta Milano-NY (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Emirates rispolvera l’Airbus 380 che dal prossimo 31 ottobre sarà di nuovo impiegato sulla rotta tra Milano e New York per poi tornare progressivamente a volare su una serie di ulteriori rotte, portando da 16 a 27 le destinazioni servite. Entro metà novembre gli A380 di Emirates opererà su importanti scali europeo, da Barcellona e Madrid a Dusseldorf e Amburgo fino a Amsterdam e Zurigo, estendendo il raggio fino a San Paolo in Brasile e introducendo la nuova rotta per Istanbul dal primo ottobre che segnerà il primo movimento di un A380 Emirates in Turchia. Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) –rispolvera l’Airbus 380 che dal prossimo 31 ottobre sarà di nuovo impiegatotrae New York per poire progressivamente a volare su una serie di ulteriori rotte, portando da 16 a 27 le destinazioni servite. Entro metà novembre gli A380 diopererà su importanti scali europeo, da Barcellona e Madrid a Dusseldorf e Amburgo fino a Amsterdam e Zurigo, estendendo il raggio fino a San Paolo in Brasile e introducendo la nuovaper Istanbul dal primo ottobre che segnerà il primo movimento di un A380in Turchia.

