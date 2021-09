La vinoterapia ti fa bella | i trattamenti per il corpo da fare in spa adesso

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 settembre 2021) Autunno, tempo di uva, vendemmia e vino novello. Un frutto buono da mangiare e da bere, ma prezioso anche per la pelle. Già, perchè i suoi benefici sono provati da numerosi studi scientifici, avviati testando i grappoli dell’area vinicola francese di Bordeaux. E a partire dagli anni Novanta, le ricerche hanno dato sostanza alle prime terapie a base di uva. Ma quali sono gli effetti sulla pelle? La vinoterapia ha un effetto antiage dovuto alle proprietà antiossidanti dell’acido linolieco, e dei polifenoli e bioflavonoidi contenuti nelle bucce e nei semi dell’uva. Inoltre stimola il microcircolo e rinforza le pareti dei capillari. È proprio grazie a queste caratteristiche che viene utilizzato anche in Spa per trattamenti viso e corpo. In che modo? Protagonisti sono i vinaccioli (semi dell’uva) spremuti sottoforma di olio, le bucce, le foglie e i graspi sottorma di vinacce per gli impacchi. Questo elisir di benessere si ricava principalmente dalle uve rosse, dove è presente il resveratrolo: una sostanza in grado di contrastare i radicali liberi e rafforzare le pareti capillari. Largo allora a Bacco! Per chi ama il vino, alcuni trattamenti abbinano anche la degustazione di un calice. Ma la vinoterapia fa bene anche a chi è astemio: sulla pelle finiscono infatti vinacce e vinaccioli e niente alcol! Ecco alcuni trattamenti da fare in Spa ora.