La vice questore Schilirò | «Il Green pass è illegittimo» | ma la poliziotta ora rischia il licenziamento

Advertising

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione green pass, il fatto che la vice questore di Roma salga su un palco a dire che… - Giorgiolaporta : Finalmente una donna libera che si toglie la divisa, sale sul palco e dice ciò che pensa del #GreenpassObbligatorio… - Open_gol : Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza si muove dopo il discorso della vice questore di Roma sul palco dei No Green… - nadiafrancy : @GuidoCrosetto Dott. Corsetto, le istituzioni scagliate contro il vice questore e l'intervento del ministro Brunett… - icspleit : RT @MessoraClaudio: Apprendiamo che secondo il Ministro dell'Interno una vice questore non è un cittadino e, quando è in borghese, per lei… -

Ultime Notizie dalla rete : vice questore

Il nuovo idolo dei numerosi movimenti No Green pass e No Vax si chiama Nunzia Alessandra Schilirò. Tutto grazie alla divisa della Polizia di Stato indossata in qualità dia Roma, senza il quale non avrebbe avuto lo stesso clamore nel palco della manifestazione del 25 settembre in Piazza San Giovanni. Per quell'intervento oggi Schilirò rischia il ...Lo ha detto Matteo Salvini a 'Controcorrente' su Rete4, a proposito dell'intervento di unaa una manifestazione no - vax. outstreamHa preso la parola dal palco dei No Green pass a piazza San Giovanni in qualità di «libera cittadina» per esercitare i suoi «diritti sanciti dalla Costituzione» e ...Ha preso la parola dal palco dei No Green pass a piazza San Giovanni in qualità di «libera cittadina» per esercitare i suoi «diritti sanciti dalla Costituzione» e ...