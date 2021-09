La Superlega è ancora viva: il messaggio di Agnelli è chiarissimo (Di lunedì 27 settembre 2021) La pandemia e le difficoltà del club sono stati evidenziati da Agnelli in una lettera dove si torna a parlare della Superlega. Il traumatico inizio stagione della Juventus in campionato è stato accompagnato da un insieme di brutte notizie per la società bianconera. Il calo dei ricavi e difficoltà economiche sempre più evidenti hanno portato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 settembre 2021) La pandemia e le difficoltà del club sono stati evidenziati dain una lettera dove si torna a parlare della. Il traumatico inizio stagione della Juventus in campionato è stato accompagnato da un insieme di brutte notizie per la società bianconera. Il calo dei ricavi e difficoltà economiche sempre più evidenti hanno portato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

massimozampini : RT @MarcoIaria1: La lettera di Agnelli agli azionisti della #Juventus è dedicata per gran parte al sistema calcio, alla Superlega, alla gen… - axelita22 : RT @MarcoIaria1: La lettera di Agnelli agli azionisti della #Juventus è dedicata per gran parte al sistema calcio, alla Superlega, alla gen… - hortomvso : RT @NonSoloJuve: ?? ??”Il presidente Uefa #Ceferin è accusato di un presunto reato di disobbedienza per non aver ancora ottemperato all'ord… - aferraricislit2 : RT @JPeppp: Ceferin rischia l'incriminazione da parte della magistratura spagnola, poiché non avrebbe ancora tolto le sanzioni ai club di S… - JPeppp : Ceferin rischia l'incriminazione da parte della magistratura spagnola, poiché non avrebbe ancora tolto le sanzioni… -