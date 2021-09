La statua della spigolatrice ha il “lato b” troppo formoso, il pianto delle femministe: “E’ sessista” (Di lunedì 27 settembre 2021) Salerno, 27 set — La statua della spigolatrice ha il lato b un po’ troppo in evidenza, e le femministe si incazzano. Succede a Sapri, in provincia di Salerno, dove l’inaugurazione della scultura in bronzo dedicata alla lavoratrice dei campi cantata da Luigi Mercantini ha fatto drizzare le antenne alle pasionarie di casa nostra. Come detto, la statua si ispira a una ragazza celebrata nella nota poesia sulla fallita spedizione di Sapri di Carlo Pisacane. Mercantini racconta la disfatta dal punto di vista innocente di una addetta alla spigolatura del grano, che per caso assiste allo sbarco, incontra Pisacane e se ne innamora. La spigolatrice decide di seguirli in combattimento invece di recarsi al lavoro, ma assisterà al loro massacro da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 settembre 2021) Salerno, 27 set — Laha ilb un po’in evidenza, e lesi incazzano. Succede a Sapri, in provincia di Salerno, dove l’inaugurazionescultura in bronzo dedicata alla lavoratrice dei campi cantata da Luigi Mercantini ha fatto drizzare le antenne alle pasionarie di casa nostra. Come detto, lasi ispira a una ragazza celebrata nella nota poesia sulla fallita spedizione di Sapri di Carlo Pisacane. Mercantini racconta la disfatta dal punto di vista innocente di una addetta alla spigolatura del grano, che per caso assiste allo sbarco, incontra Pisacane e se ne innamora. Ladecide di seguirli in combattimento invece di recarsi al lavoro, ma assisterà al loro massacro da ...

lauraboldrini : La statua appena inaugurata a #Sapri e dedicata alla #Spigolatrice è un’offesa alle donne e alla storia che dovrebb… - MonicaCirinna : A #Sapri uno schiaffo alla storia e alle donne che ancora sono solo corpi sessualizzati Questa statua della Spigola… - BaldinoVittoria : In #Svizzera vince il SI al #Referendum sui matrimoni arcobaleno. In #Islanda si batte il record europeo della pres… - vivereinbilico : Vedo Sapri in tendenza (io sono nata lì) Vado a vedere il motivo dato che solitamente non è tanto calcolata Si pa… - BertaIsla : RT @MilaSpicola: La nuova statua della spigolatrice di Sapri, Con codazzo di bava istituzionale, non si regolano, niente da fare, non se ne… -