La Spigolatrice di Sapri è sessista? Le forme in bella mostra fanno gridare allo scandalo (Di lunedì 27 settembre 2021) Qual è il tema di oggi sui social e sul web? La diatriba sulle forme in bella vista de La Spigolatrice di Sapri. C'è chi parla di Green Pass, di camionisti e di denunce, ma ci sono anche coloro che sono ancora ancorati al sessismo che tanto di modo va in questo periodo e colgono ogni occasione per gridare allo scandalo. Questa volta a finire nel mirino è proprio una statua che porta questo nome, La Spigolatrice di Sapri, inaugurata alla presenza delle autorità locali e del presidente M5s Giuseppe Conte in tour elettorale nella zona. Proprio le foto del monumento in bronzo che rappresenta la lavoratrice dei campi, addetta alla spigolatura, hanno fatto il giro del web e a quel punto è scoppiata la polemica e tutto perché la sua gonna ...

