La Spigolatrice di Sapri è sessista? Le critiche social contro la statua inaugurata nel salernitano L’autore | «Inutile spiegare a chi vede depravazioni»

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 settembre 2021) Laintitolata la “” el’altro ieri, 25 settembre, a, in provincia di Salerno, è stata definita «». Secondo chi ha mosso aspresuinetwork nei confronti dell’opera, la donna è avvolta da un abito succinto che mette troppo in risalto le forme. Emanuele Stifano, che ha realizzato lain bronzo, ha commentato così: «Se fosse stato per me – ha scritto ieri su Facebook – avrei fatto una figura completamente nuda, lo stesso vale per il Palinuro di qualche anno fa e per le statue che farò in futuro, semplicemente perché sono amante del corpo umano in generale e mi piace lavorarci. Penso comunque che siadare spiegazioni a chi vuole assolutamenterci ...