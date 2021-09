La Spd vince le elezioni in Germania | ora parte la trattativa per il governo

(Di lunedì 27 settembre 2021) Secondo i risultati provvisori della commissione elettorale tedesca il Partito Socialdemocratico tedesco (Spd) ha vinto lepolitiche incon il 25,7% dei voti. Il blocco conservatore Cdu/Csu è secondo con il 24,1% dei consensi. Al terzo posto i Verdi con il 14,8%, seguiti dai liberali di Fdp con l’11,5%. Alternativa per la(AfD) è invece al 10,3%. Die Linke si trova al 4,9%, non supera la soglia di sbarramento del 5% ma entra egualmente al Bundestag perché ha vinto tre sfide uninominali. Gli altri partiti raccolgono complessivamente l’8,7 per cento. Rispetto alledel 2017 la Spd guadagna 5,2 punti, Cdu/Csu ne perde 8,8. I Verdi aumentano i consensi del 5,9%, Fdp cresce dello 0,8%. Afd perde 2,3 punti percentuali, Die Linke 4,3. I risultati provvisori Nelle proiezioni delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Spd vince

...Sulla carta sarebbe possibile anche una riedizione Grande coalizione ma né l'Unione né lala ...il miglior offerente e sia Verdi che Fdp cercheranno di vendere cara la pelle. Nella campagna ..., in teoria, la(socialdemocratici), ma con una maggioranza talmente risicata che non le consentirà di formare un governo, né di considerare una coalizione ideologicamente omogenea. Sono ...Il partito socialdemocratico Spd ha vinto le elezioni parlamentari in Germania, segnando la fine dell'era Merkel, con il 25,7% dei voti, leggermente davanti ai conservatori, secondo un conteggio uffic ...Ultime notizie, ultim’ora oggi, lunedì 27 settembre 2021: elezioni federali in Germania, si vota per il rinnovo del Bundestag ...