La sentenza sulla trattativa Stato-mafia non è una bizzarria, ma lo svelamento del nostro Dna (Di lunedì 27 settembre 2021) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Paolo Mieli a PiazzaPulita del 23 settembre, a proposito della sentenza sulla trattativa Stato-mafia, ha affermato che è dal 1861 che “queste trattative si fanno a bizzeffe”. Così dicendo però ha commesso una imprecisione non da poco, perché le trattative iniziano prima della nascita dello Stato unitario, e banalizzato la Storia. Senza la pretesa di essere esaustivo cercherò di rendere più preciso il quadro accennato da Mieli richiamando alcuni fatti storici. Nel 1858 a Torino venne arreStato Vincenzo Cibolla, esponente di spicco della banda della Cocca dedita a omicidi e grassazioni di ogni tipo. Il processo che ne seguì sembrò routine finché Cibolla non diventò un pentito e non denunciò nel 1861 come protettore e complice l’allora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Paolo Mieli a PiazzaPulita del 23 settembre, a proposito della, ha affermato che è dal 1861 che “queste trattative si fanno a bizzeffe”. Così dicendo però ha commesso una imprecisione non da poco, perché le trattative iniziano prima della nascita dellounitario, e banalizzato la Storia. Senza la pretesa di essere esaustivo cercherò di rendere più preciso il quadro accennato da Mieli richiamando alcuni fatti storici. Nel 1858 a Torino venne arreVincenzo Cibolla, esponente di spicco della banda della Cocca dedita a omicidi e grassazioni di ogni tipo. Il processo che ne seguì sembrò routine finché Cibolla non diventò un pentito e non denunciò nel 1861 come protettore e complice l’allora ...

Advertising

antoniopalmieri : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sancito che un politico è responsabile anche dei commenti postati sulla '… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Disinformafia/7. “L’eterno processo sulla Trattativa è crollato per tutti. Ma non per Trava… - marcotravaglio : I nove decimi dei giornali e dei tg raccontano la sentenza d’appello sulla Trattativa senz’avere la più pallida ide… - RobertoFantoni1 : RT @ilriformista: La lezione della sentenza sulla Trattativa #trattativastatomafia #statomafia - alfanosici : RT @marcotravaglio: MA MI FACCIA IL PIACERE Disinformafia/7. “L’eterno processo sulla Trattativa è crollato per tutti. Ma non per Travaglio… -