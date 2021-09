La sardina Santori pranza col Professore e cita il caso Morisi: «Oggi a casa Prodi si ride della grossa» (Di lunedì 27 settembre 2021) Romano Prodi ha invitato a pranzo Mattia Santori. La Mortadella e la sardina insieme. Per la prima volta, assicurano entrambi. E questo ha dato modo al giovane candidato Pd a Bologna di commentare con una punta di veleno l’indagine che coinvolge Luca Morisi, l’ex spin doctor di Salvini, coinvolto in un’inchiesta per droga. Fa un giro largo (stavolta non contromano) Santori, nel suo post su Instagram. Ma la foto dice tutto. Santori e il Professore sogghignano. Chissà a chi si riferiranno? Basta leggere il post per capire che ogni riferimento alla Lega non è puramente casuale. LEGGI ANCHE Santori contromano a Bologna: l'ultima figuraccia della sardina. Cancella il post, ma è troppo tardi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) Romanoha invitato a pranzo Mattia. La Mortae lainsieme. Per la prima volta, assicurano entrambi. E questo ha dato modo al giovane candidato Pd a Bologna di commentare con una punta di veleno l’indagine che coinvolge Luca, l’ex spin doctor di Salvini, coinvolto in un’inchiesta per droga. Fa un giro largo (stavolta non contromano), nel suo post su Instagram. Ma la foto dice tutto.e ilsogghignano. Chissà a chi si riferiranno? Basta leggere il post per capire che ogni riferimento alla Lega non è puramente casuale. LEGGI ANCHEcontromano a Bologna: l'ultima figuraccia. Cancella il post, ma è troppo tardi ...

