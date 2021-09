La rivelazione di Ullrich | ' Sono stato vicino a fare la fine di Pantani'

(Di lunedì 27 settembre 2021) Confessione commovente che fa riflettere. Janha confessato di essersi trovato in una situazione drammatica: "alla morte, come- ha detto l'ex ciclista tedesco ai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : rivelazione Ullrich

Ero quasi morto ', ha affermatoche ha avuto un post - carriera di droghe, alcool, depressione e problemi con la giustizia. ' Ora sono felice. Sono tre anni che con l'alcol e con la droga ho ..., vincitore del Tour de France nel 1997, ha ammesso che lo stesso Armstrong gli è stato vicino in quel momento così duro: "Tu sei venuto a trovarmi e questo mi ha reso molto felice. Avevo ...Lance Armstrong e Jan Ullrich hanno avuto una carriera difficile e movimentata: entrambi gli ex ciclisti hanno il curriculum macchiato da problemi legati al doping. Entrambi hanno barato ed entrambi n ...La confessione del ciclista vincitore del Tour de France nel 1997: "Ora mi alleno tutti i giorni e ho smesso con alcol e droghe. Non sono solo e questo è importante. Avevo bisogno di aiuto e ora ce l' ...