La protesta dell'autotrasporto contro il green pass non c'è stata. Ma ha fatto lo stesso danni (Di lunedì 27 settembre 2021) Un "flop annunciato" ma che, nonostante il fallimento, ha provocato un danno d'immagine alla categoria degli autotrasportatori. Sono bastate poche parole a Cinzia Franchini, portavoce dell'...

