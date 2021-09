La prima volta alle sfilate della figlia vip: solo 15 anni e già bella come la mamma (Di lunedì 27 settembre 2021) Tra i tanti volti noti che hanno partecipato alla Milano Fashion Week dedicata alla stagione primavera/Estate 2021, la prima a essersi tenuta completamente in presenza dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, le coppie mamme e figli hanno sicuramente attirato maggiori attenzioni. Certo, era pieno di super star a invadere il front row, ma tutti rapiti dalla figlia 15enne di un volto cult degli anni ’80, attrice e modella che ancora oggi, a 56 anni compiuti, è una dea. E, nonostante i 40 anni che intercorrono tra lei e la secondogenita, l’impressione che tutti hanno avuto vedendole insieme alle sfilate milanesi è stata questa: sembrano due sorelle. Stiamo parlando della mitica Brooke Shields, che si è presentata allo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Tra i tanti volti noti che hanno partecipato alla Milano Fashion Week dedicata alla stagionevera/Estate 2021, laa essersi tenuta completamente in presenza dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, le coppie mamme e figli hanno sicuramente attirato maggiori attenzioni. Certo, era pieno di super star a invadere il front row, ma tutti rapiti dalla15enne di un volto cult degli’80, attrice e moche ancora oggi, a 56compiuti, è una dea. E, nonostante i 40che intercorrono tra lei e la secondogenita, l’impressione che tutti hanno avuto vedendole insiememilanesi è stata questa: sembrano due sorelle. Stiamo parlandomitica Brooke Shields, che si è presentata allo ...

