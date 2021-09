La prima foto di The Last of Us manda in tilt i fan | arriva anche il trailer?

(Di lunedì 27 settembre 2021) Le celebrazioni per il Theof Us Day si sono concluse e non poteva non chiudersi con laimmagine ufficiale dell’omonima serie HBO. Ad offrire questo piccolo dolce finale ci ha pensato Naughty Dog che ha lanciato la piccola esca per prendere all’amo tutti coloro che ormai da oltre un anno attendono di vedere lo show HBO. Ladi Theof Us mette al centro Joel ed Ellie, interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey, i due protagonisti dell’adattamento live-action. I due protagonisti dello show mentre osservano dalla distanza i resti di un aereo di linea precipitato ma non possiamo vederli in volto visto che danno le spalle all’obiettivo. Il primo scatto ha fatto già il giro del mondo facendo impazzire i fan che non hanno potuto far altro che cogliere la ...

Advertising

_Nico_Piro_ : I talebani hanno effettuato, poco fa ad Herat, la prima esecuzione in piazza del secondo Emirato. Ieri ne era stata… - SalvaCostanzo : @gaiatortora @lumorisi Ha pubblicato foto ragazzi e ragazze quattordicenni per metterli alla gogna perchè avevano u… - miciakaku : Quando fai la prima comunione e sei piena già alle prime foto - CallMeKendall__ : @auntyspritz @BTS_twt SIII ti ho mandato prima la foto di tae AHAHAH - marta_foto_di : RT @insubbuglio: Se la tua amica sta sul cazzo a tua madre, fidati perché prima o poi avrà ragione -

Ultime Notizie dalla rete : prima foto

Eppure come sottolinea Vanzini : 'Allastagione con la Ferrari, lo spagnolo sta avendo un ... SPORTEVAI - 27 - 09 - 2021 10:28 F1: ledel GP di SochiHBO ha annunciato che si sono uniti al cast - da sinistra verso destra nellain basso - Ryan ... Condal (showrunner con Miguel Sapochnik ), House of the Dragon è ambientata 200 annidei fatti ...The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead! Quella che potete apprezzare qui in basso non è una foto tratta da The Last of Us, il pluripremiato videogame post-apocalittic ...Non vi è ancora una data d’uscita ma sappiamo che vi saranno 10 episodi. I fan di “The Last of Us” sanno bene come il 26 settembre non sia un giorno qualunque. Il punto di non ritorno, dunque, e quale ...