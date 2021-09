La presenza della zanzara giapponese aumenta nelle regioni del nord-Italia (Di lunedì 27 settembre 2021) Dal Friuli migra ora verso regioni ad ovest della Penisola: la zanzara giapponese portatrice di diverse malattie La zanzara giapponese, nome tecnico Aedes japonicus, è la zanzara simile alla zanzara tigre, ma molto più grande e resistente, già nota nelle regioni orientali della penisola Italiana, in particolare nel Friuli. Secondo gli studiosi, pare che la zanzara in questione si stia ora spostando verso occidente e sembra preoccupare veterinari e parassitologi che indagano sulla diffusione di alcune malattie di cui essa è portatrice quali la Dengue, la Chikungunya, la West Nile ed anche l’encefalite giapponese, di cui però in Europa non ne sono ... Leggi su zon (Di lunedì 27 settembre 2021) Dal Friuli migra ora versoad ovestPenisola: laportatrice di diverse malattie La, nome tecnico Aedes japonicus, è lasimile allatigre, ma molto più grande e resistente, già notaorientalipenisolana, in particolare nel Friuli. Secondo gli studiosi, pare che lain questione si stia ora spostando verso occidente e sembra preoccupare veterinari e parassitologi che indagano sulla diffusione di alcune malattie di cui essa è portatrice quali la Dengue, la Chikungunya, la West Nile ed anche l’encefalite, di cui però in Europa non ne sono ...

