La poliziotta dice che il Green Pass è incostituzionale, il Ministro “Mi occuperò personalmente di lei” (Di lunedì 27 settembre 2021) Provvedimenti disciplinari immediati contro Nunzia Alessandra Schilirò, il vicequestore della Polizia di Stato che si è espressa contro il Green Pass nel corso della manifestazione a Roma. Non sono tardati ad arrivare i provvedimenti contro Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore della Polizia di Stato, che nel pomeriggio di sabato 25 settembre ha preso la parola in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 27 settembre 2021) Provvedimenti disciplinari immediati contro Nunzia Alessandra Schilirò, il vicequestore della Polizia di Stato che si è espressa contro ilnel corso della manifestazione a Roma. Non sono tardati ad arrivare i provvedimenti contro Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore della Polizia di Stato, che nel pomeriggio di sabato 25 settembre ha preso la parola in L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

BRrjolli : @NicolaPorro @GiusDeLorenzo E si , chi dice la verità , rischia, ma quando bisogna ancora, parlare e parlare, e nes… - zeneize22 : @dessere88 @angelamaria_c Eppoi che ca##o me ne frega di una poliziotta che dice 4 fregnaccee - fede031098 : @flucekk È una poliziotta, per questo il suo gesto non può essere ignorato. Ognuno può dire ciò che vuole, ma bisog… - Veg_Markuz : La poliziotta tra Mazzucco e De Andrè ci dice che non esistono poteri buoni. - fede031098 : @effedieffe73 @ProfCampagna Un medico se una persona si sente male per strada dice: 'non ho il camice'? Lo stesso… -