La Nuova Germania, post Merkel (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel giorno dei risultati delle elezioni politiche che segnano non solo la fine dell'epoca di Angela Merkel ma anche il peggior risultato della storia per la CDU la Germania si scopre un paese diverso. Alle prese anche con problemi diversi: il Covid, l'ambiente, l'immigrazione ed il ritorno del terrorismo di matrice islamica. Un paese che soprattutto non sembra avere la stessa forza di prima, sia internamene che sullo scacchiere internazionale. Stefano Piazza ne ha parlato con Daniel Mosseri, giornalista italiano da anni residente a Berlino, profondo conoscitore delle dinamiche politiche e sociali della Germania che oggi comincia una Nuova era.

