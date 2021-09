(Di lunedì 27 settembre 2021) Ladal 21 al 27 settembreè tornata finalmente con eventi in presenza, dopo quelli organizzati in digitale per l’emergenza coronavirus. Durante le sfilate è stato possibile ammirare non soltanto i grandi nomi della moda, ma anche stilisti emergenti che hanno portato in passerella tutto il loro talento. Non è mancato,

Advertising

team_world : Oggi a Milano c'è il sole e fa caldo. Niall Horan merito tuo? ?? - vogue_italia : Gigi Hadid ha delle richieste per i fan. - periodicodaily : La Milano Fashion Week 2021 non ha dimenticato la sostenibilità - Periodico Daily #milanofashionweek #mfw… - bostongeorge076 : @ilciccio67 @marajukebox Il Milanese inbruttito number one...hai visto le interviste alla fashion week di Milano? N… - nervousfury : Se riesco stasera altrimenti domani carico una 20ina di stories su instagram dove parlo delle sfilate che ho visto… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Fashion

Elodie sceglie un outfit pazzesco per la sfilata Versace . La cantante, ormai da tempo legata alla Maison, è una perfetta 'doll' del marchio. AllaWeek la 31enne con il mini abito color lilla lascia tutti a bocca aperta. Donatella Versace centra sempre l'obiettivo: Elodie è la sua 'bambola'. Il look, legato anche al lancio del ...La figlia di Madonna , Lourdes Maria Ciccone , cattura gli sguardi in passerella. La primogenita 21enne della popstar, avuta dal ballerino Carlos Leon, sfila per Versace a, durante laWeek: indossa un abito silver midi, cut - out, con uno scollo a V vertiginoso che mette in primo piano il decoltè florido e con suo look esplosivo conquista gli applausi. ...La Milano Fashion Week 2021 ha trattato l'argomento della sostenibilità grazie anche alle collezioni green di diversi brand emergenti.Da Prada a Versace, alla Milano Fashion Week Primavera Estate 2022 è tendenza minigonna. Anni Duemila, etnica, con lo strascico: tutti i modelli più belli dalle sfilate Voglia di tornare a divertirsi.