La guida Ue resterà franco-tedesca | malgrado Draghi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 settembre 2021) L’incertezza politica in cui è piombata la Germania dopo il voto di ieri ha acceso un tormentone tutto italiano: Marioalladell’Europa insieme a Emmanuel Macron al posto di Angela Merkel, almeno nei prossimi mesi di interregno tra l’era della cancelliera e quello che verrà. L’idea gira tra i pollici nostrani, è anche evocata pubblicamente da taluni, è accattivante, di quelle che da italiani è d’uopo sostenere, più o meno come fare il tipo per la nazionale, ma lì si ferma. Il limite di Mario, personalità conosciuta e stimata a livello internazionale, è che è italiano, alladi un paese che al massimo puòre la battaglia per la revisione delle regole fiscali del Patto di stabilità. Il che è tanta roba d’accordo e l’Italia ha guadagnato in standing internazionale da quando ...