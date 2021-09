La Germania non conosce il suo nuovo volto, voi riconoscete la loro ex leader? (Di lunedì 27 settembre 2021) Mentre la cancelliera si prepara a dare l’addio con il suo ultimo voto, spunta online una sua foto, nella quale è a stento riconoscibile. I suoi cittadini, infatti, non ci sono riusciti. E voi? La Germania si prepara a dare l’addio ad Angela Merkel, cancelliera federale ininterrottamente dal 2005. Una donna e una politica tanto amata quanto odiata, ma che indubbiamente non ha mai smesso di far parlare di sé e che ha giocato un lungo braccio di ferro con l’intera Europa. L’era merkeliana è tuttavia giunta al termine, anche se considerato il testa a testa fra Unione e Spd, potrebbe prolungare la sua leadership ancora per un po’. D’altronde, come cantavano i Queen, “The show must go on”. E mentre la Repubblica Federale che fino ad oggi ha guidato l’Europa fa i conti con i complessi risultati elettorali (la Spd ha vinto ma la Cdu non ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 27 settembre 2021) Mentre la cancelliera si prepara a dare l’addio con il suo ultimo voto, spunta online una sua foto, nella quale è a stento riconoscibile. I suoi cittadini, infatti, non ci sono riusciti. E voi? Lasi prepara a dare l’addio ad Angela Merkel, cancelliera federale ininterrottamente dal 2005. Una donna e una politica tanto amata quanto odiata, ma che indubbiamente non ha mai smesso di far parlare di sé e che ha giocato un lungo braccio di ferro con l’intera Europa. L’era merkeliana è tuttavia giunta al termine, anche se considerato il testa a testa fra Unione e Spd, potrebbe prolungare la suaship ancora per un po’. D’altronde, come cantavano i Queen, “The show must go on”. E mentre la Repubblica Federale che fino ad oggi ha guidato l’Europa fa i conti con i complessi risultati elettorali (la Spd ha vinto ma la Cdu non ha ...

Marcozanni86 : Non è un rischio, ma una certezza. Poca differenza farà chi siederà in cancelleria e con quale coalizione: qui parl… - petergomezblog : Salario minimo, lo studio del dipartimento di economia di Harvard sulla Germania: “Non aumenta i disoccupati e si a… - F_Boccia : #Europa, lavoro, scuola e sanità pubblica, ambiente, solidarietà, lotta alle diseguaglianze. Nella società post… - zazoomblog : La Germania non conosce il suo nuovo volto voi riconoscete la loro ex leader? - #Germania #conosce #nuovo #volto - elvise1657 : RT @Gi71376847: Dimaio non perde mai un colpo. In senso negativo. Ha detto che” in Germania ha ,perso il sovranismo”dimenticando che sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania non Tremonti: 'Germania, welfare in crisi'/ 'Tedeschi vogliono tornare a vecchia Bce' Assegno unico per i figli, ritardi nei pagamenti/ Migliaia di famiglie ancora senza GIULIO TREMONTI: 'GERMANIA NON PUÒ ANDARE AVANTI COSÌ' Nel prosieguo della chiacchierata con i colleghi de 'La ...

Elezioni Germania, Spd primo partito. Scholz: risultato chiaro ... seppur di poco il blocco di centrodestra, la Cdu - Csu della cancelliera uscente, che non va oltre ... "La Germania vuole che sia Cancelliere" , ha detto il vice capo di governo e ministro delle Finanze,...

Elezioni in Germania, Tajani: «Adesso un'Europa più bilanciata non solo a trazione franco-tedesca» ilmessaggero.it La Germania frenerà l'Ue? Per evitarlo ampliare l'orizzonte d'azione Qualsiasi governo delle Germania nel dopo Merkel si troverà ad affrontare il terzo decennio di vita europea. Una situazione molto difficile perché ben presto potrebbe consolidarsi una opinione pubblic ...

La guida Ue resterà franco-tedesca, malgrado Draghi Di certo, Draghi lo sa, visto che non ha mai dato adito alle voci che corrono su di lui, da quelle che lo vogliono al Quirinale o ancora al governo, fino a quelle che lo indicano come il successore di ...

