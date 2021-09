La festa abusiva davanti al liceo Leonardo di Milano con duemila giovani: «Eravamo troppo ubriachi, la polizia non poteva fare niente» (Di lunedì 27 settembre 2021) Almeno duemila giovani hanno partecipato a una festa abusiva partita via social come “La festa del Leo” o “Leo Fest” a Milano. Si è svolta in via Corridoni, davanti alla sede del liceo scientifico Leonardo accanto a una delle residenze universitarie del Politecnico. A partecipare non solo studenti del liceo, ma anche ragazzi di altre scuole e di tutte le età. La festa non autorizzata è stata pubblicizzata via social e con il passaparola. Nessun controllo di green pass, abuso di alcol e anche un pestaggio (per cui però non sono stati allertati i soccorsi). Per alcune ragazze tra i 14 e i 16 anni ubriache è stato necessario chiamare l’’ambulanza che a fatica si è fatta strada tra la «folla». Il Corriere ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) Almenohanno partecipato a unapartita via social come “Ladel Leo” o “Leo Fest” a. Si è svolta in via Corridoni,alla sede delscientificoaccanto a una delle residenze universitarie del Politecnico. A partecipare non solo studenti del, ma anche ragazzi di altre scuole e di tutte le età. Lanon autorizzata è stata pubblicizzata via social e con il passaparola. Nessun controllo di green pass, abuso di alcol e anche un pestaggio (per cui però non sono stati allertati i soccorsi). Per alcune ragazze tra i 14 e i 16 anni ubriache è stato necessario chiamare l’’ambulanza che a fatica si è fatta strada tra la «folla». Il Corriere ...

