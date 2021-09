La Fazenda: Nego Do Borel minaccia il suicidio dopo la squalifica e spuntano verità raccapriccianti dallo staff di Dayane Mello (Di lunedì 27 settembre 2021) Come abbiamo riportato nelle scorse ore, il reality La Fazenda ha deciso di espellere Diego Do Borel accusandolo di molestie e abusi in diretta nei confronti di Dayane Mello. La faccenda, però, sembra non essere destinata ancora a cadere nel dimenticatoio. Per due ragioni ben precise. La prima sarebbe il tentativo di Diego Do Borel di discolparsi in maniera disperata. L’ex concorrente, infatti, una volta tornato alla realtà, si è riappropriato dei profili social e avrebbe fatto una diretta su Instagram in cui si è discolpato, scusato con la madre e la nonna e poi avrebbe minacciato di suicidarsi. Queste le sue parole: Ho conosciuto Dayane, una persona meravigliosa, gentile ed amichevole. Ci siamo piaciuti e sono sincero, non ho ancora capito perché sono qui a ... Leggi su trashblog (Di lunedì 27 settembre 2021) Come abbiamo riportato nelle scorse ore, il reality Laha deciso di espellere Diego Doaccusandolo di molestie e abusi in diretta nei confronti di. La faccenda, però, sembra non essere destinata ancora a cadere nel dimenticatoio. Per due ragioni ben precise. La prima sarebbe il tentativo di Diego Dodi discolparsi in maniera disperata. L’ex concorrente, infatti, una volta tornato alla realtà, si è riappropriato dei profili social e avrebbe fatto una diretta su Instagram in cui si è discolpato, scusato con la madre e la nonna e poi avrebbeto di suicidarsi. Queste le sue parole: Ho conosciuto, una persona meravigliosa, gentile ed amichevole. Ci siamo piaciuti e sono sincero, non ho ancora capito perché sono qui a ...

