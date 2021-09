La Fazenda | Diego Do Borel minaccia il suicidio dopo la squalifica e spuntano verità raccapriccianti dallo staff di Dayane

Leggi su trashblog

(Di lunedì 27 settembre 2021) Come abbiamo riportato nelle scorse ore, il reality Laha deciso di espellereDoaccusandolo di molestie e abusi in diretta nei confronti diMello. La faccenda, però, sembra non essere destinata ancora a cadere nel dimenticatoio. Per due ragioni ben precise. La prima sarebbe il tentativo diDodi discolparsi in maniera disperata. L’ex concorrente, infatti, una volta tornato alla realtà, si è riappropriato dei profili social e avrebbe fatto una diretta su Instagram in cui si è discolpato, scusato con la madre e la nonna e poi avrebbeto di suicidarsi. Queste le sue parole: Ho conosciuto, una persona meravigliosa, gentile ed amichevole. Ci siamo piaciuti e sono sincero, non ho ancora capito ...