La donna ora si chiama “corpo con vagina”. Il delirio gender della rivista The Lancet (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set — Addio «donna», benvenuta «corpo con la vagina». Così, infatti, la prestigiosa rivista scientifica The Lancet definisce gli esseri umani di sesso femminile. «Storicamente, l’anatomia e la fisiologia dei corpi con le vagine sono state trascurate», recita la citazione di un articolo schiaffata in prima pagina sull’ultimo numero. donna? No! corpo con vagina L’articolo parla di una mostra sulla mestruazioni (sic) ospitata in questi giorni al vagina museum (sic) di Londra. Risulta chiaro che la zelante autrice abbia utilizzato l’espressione in ossequio al verbo dell’inclusione Lgbt, per non scontentare trans, persone gender fluid, gender neutre, e altri unicorni della nutrita ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set — Addio «», benvenuta «con la». Così, infatti, la prestigiosascientifica Thedefinisce gli esseri umani di sesso femminile. «Storicamente, l’anatomia e la fisiologia dei corpi con le vagine sono state trascurate», recita la citazione di un articolo schiaffata in prima pagina sull’ultimo numero.? No!conL’articolo parla di una mostra sulla mestruazioni (sic) ospitata in questi giorni almuseum (sic) di Londra. Risulta chiaro che la zelante autrice abbia utilizzato l’espressione in ossequio al verbo dell’inclusione Lgbt, per non scontentare trans, personefluid,neutre, e altri unicorninutrita ...

