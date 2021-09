“La continuità didattica è un valore per gli studenti disabili, ma solo nella teoria. Il Garante dell’Infanzia della Basilicata bacchetta il Ministero (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Giuliano, ha inviato una nota al Ministero dell'istruzione, all'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata e al presidente della Regione Basilicata Vito Bardi chiedendo la continuità didattica per i docenti a tempo determinato e nominati sul sostegno così da confermarli per gli anni successivi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilregionale per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Giuliano, ha inviato una nota aldell'istruzione, all'Ufficio scolastico regionale per lae al presidenteRegioneVito Bardi chiedendo laper i docenti a tempo determinato e nominati sul sostegno così da confermarli per gli anni successivi. L'articolo .

