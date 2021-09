La Cina aerospaziale costretta a mostrare i muscoli

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 settembre 2021) Mancano due giorni all'apertura del salonedi Zhuhai (28 settembre – 3 ottobre) e laè pronta a presentarsi con i. Ne ha bisogno per spazzare via i dubbi sulle reali capacità della sua industria, duramente colpita dalla pandemia, e lo farà sia mostrando al pubblico internazionale gli ultimi progetti militari nazionali, ambiti dai suoi clienti africani e asiatici, sia per distrarre l'opinione pubblica da quelli intrapresi ma non ancora terminati in ambito civile, come il tanto atteso jet commerciale passeggeri C-919, tuttora incompleto e quindi incapace di competere contro gli Airbus 320Neo e i B-737-9, e anche il bi-turboelica per trasporto regionale Ma-700, concorrente degli occidentali Dash-8 e Atr-72. Entrambi i programmi sono partecipati anche da aziende occidentali, ma la ...