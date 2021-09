La Champions col pubblico Bergamo è pronta (Di lunedì 27 settembre 2021) Finalmente la Champions League sbarca a Bergamo con il pubblico. Dopo gli anni dell’esilio forzato a Reggio Emilia (in Europa League) e poi a San Siro, quando ancora il nostro stadio non era omologato per incontri internazionali di questa levatura, dopo le porte chiuse per via della pandemia, mercoledì arriverà il giorno atteso da una vita: al Gewiss Stadium l’Atalanta entrerà in campo accolta dall’ovazione del suo popolo e si godrà il sostegno dagli spalti dopo il silenzio surreale e un po’ triste dell’era Covid, più di un anno che è sembrato un’eternità. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 27 settembre 2021) Finalmente laLeague sbarca acon il. Dopo gli anni dell’esilio forzato a Reggio Emilia (in Europa League) e poi a San Siro, quando ancora il nostro stadio non era omologato per incontri internazionali di questa levatura, dopo le porte chiuse per via della pandemia, mercoledì arriverà il giorno atteso da una vita: al Gewiss Stadium l’Atalanta entrerà in campo accolta dall’ovazione del suo popolo e si godrà il sostegno dagli spalti dopo il silenzio surreale e un po’ triste dell’era Covid, più di un anno che è sembrato un’eternità.

